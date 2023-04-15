У Мелітополі кадирівці виїжджали з будівлі через жовту стрічку та букву "Ї"

Рух спротиву "Жовта стрічка" активно бореться з російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях. Наразі у його лавах – понад 10 тисяч партизан.

Для "Жовтої стрічки" буква "Ї" стала відповіддю на Z, яку активно використовують російські терористи. Про це активіст руху розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Активіст зауважив, що ідея букви "Ї" виникла тоді, коли з'явилося багато новин про псевдореферендум –наприкінці липня – напочатку серпня.

Тоді активісти зрозуміли, що жовта стрічка почала набридати людям. Потрібно було вигадати щось нове. Тоді один з активістів запропонував намалювати букву "Р" та спорудах, де проводили так званий "референдум". Тоді почали обирати унікальні літери, аби впадали в око. Мовиться про "Ґ", "Є", "І".

Згодом дійшло до букви "Ї". Бо вона унікальна й зі старослов'янської означає єдність. Спершу її намалювали на будівлі школи у Херсоні, де жили окупанти. Згодом вона стала символом спротиву.

Найчастіше її зображали на будівлях, де жили окупанти.

У Мелітополі в нас був випадок, коли кадирівці виїжджали з будівлі, бо там була намальована і жовта стрічка, і буква Ї,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти мають розуміти: у них немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях. Українські захисники та захисники звільнять кожен населений пункт та повернуть туди безпеку для усіх жителів.