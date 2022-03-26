Рух суден у протоці Босфор тимчасово припиняли: у воді знайшли російську міну

Міноборони Туреччини сьогодні, 26 березня, повідомило про виявлення у протоці об'єкта, схожого на міну.

Після цього рух суден у протоці Босфор припинили в обидва напрями.

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Вранці на березі Босфору цивільне комерційне судно виявило об’єкт, схожий на міну. Групи підводної оборони (SAS) швидко прибули на місце інциденту,

– зазначили у відомстві.

Згодом Міноборони країни повідомили, що міноподібний об’єкт був захищений командами SAS і вже розпочато дії для його знешкодження.

Нагадаємо, окупанти встановили міни в районі острова Зміїний. Також була інформація про те, що встановили їх ще в районі гирла Дунаю. Водночас росіяни хотіли звинуватити в цьому Україну. Для цього навіть розповсюдили офіційне звернення, попередивши кораблі.

Ситуацію із замінуванням моря прокоментував керівник проєктів Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

Роблять росіяни все через одне "відоме" місце, адже якщо ви виявили у морі міни, то звідки знаєте, що їх 420? Ви їх порахували перед тим, як ставити – тоді це має логічний вигляд,

– сказав Андрій Клименко.

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