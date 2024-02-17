Повна блокада руху вантажівок у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ": стала відома дата
Джерело:Державна митна служба
В Держмитслужбі України розповіли про повне блокування руху для вантажних транспортних засобів на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Відомо, що туди прямують фермери з інших 4 держав.
Державна митна служба попереджає, що 18 лютого буде заблоковано рух у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
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Блокування руху для вантажівок
Як повідомили у відомстві, до польських фермерів, які блокують пункт пропуску, доєднаються також фермери ще з 4 країн. Йдеться про фермерів з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції.
Про масштабну акцію протесту українську сторону попередили польські митники.
У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту,
– йдеться у повідомленні.
За даними українських митників, станом на 17 лютого черга на вʼїзд у пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.
Як ситуація з проблемою на кордоні впливає на Україну
Блокада українсько-польського кордону достатньо загрозлива для економіки України. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.
За його словами, для економіки України, крім прямих недоотримань у вигляді податків, проблема у валютній виручці. "Це ті експортні товари, зокрема, сільгосппродукція, які зараз складають більшість нашого експорту. Звідси стабільність нашої гривні, робота Нацбанку", – пояснив він.
Інший аспект – українська економіка забезпечує ВПК та оборонну сферу. Збільшення останнього тягне за собою зростання внутрішньої економіки.
"Без експорту реалізувати це буде майже неможливо. Тому це питання по розблокуванню російського українсько-польського кордону. Я не обмовився, бо глибоко переконаний, що там є російській слід і що там працюють, скажімо так, підживлюючи цю ситуацію російські спецслужби. Це в будь-якому випадку б'є по обороноздатності України, а отже б'є і по самих поляках, адже Україна є основним донором не тільки безпеки ЄС і НАТО, але і перш за все Балтійських країн", – пояснив Буряченко.