Государственная таможенная служба предупреждает, что 18 февраля будет заблокировано движение в пункте пропуска "Ягодын – Дорогуск".

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Блокирование движения для грузовиков

Как сообщили в ведомстве, к польским фермерам, которые блокируют пункт пропуска, присоединятся также фермеры еще из 4 стран. Речь идет о фермерах из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

О масштабной акции протеста украинскую сторону предупредили польские таможенники.

В воскресенье, 18 февраля, ожидается полное блокирование движения для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Бельгии Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста,

– говорится в сообщении.

По данным украинских таможенников, по состоянию на 17 февраля очередь на въезд в пункт пропуска "Ягодын – Дорогуск" составляет 550 грузовиков, в электронной очереди на выезд ожидают 820 транспортных средств.

Как ситуация с проблемой на границе влияет на Украину

Блокада украинско-польской границы достаточно угрожающая для экономики Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

По его словам, для экономики Украины, кроме прямых недополучений в виде налогов, проблема в валютной выручке. "Это те экспортные товары, в частности сельхозпродукция, которые сейчас составляют большинство нашего экспорта. Отсюда стабильность нашей гривны, работа Нацбанка", – объяснил он.

Другой аспект – украинская экономика обеспечивает ВПК и оборонную сферу. Увеличение последнего влечет за собой рост внутренней экономики.

"Без экспорта реализовать это будет почти невозможно. Поэтому это вопрос по разблокированию российской украинско-польской границы. Я не оговорился, потому что глубоко убежден, что там есть российский след и там работают, скажем так, подпитывая эту ситуацию, российские спецслужбы. Это в любом случае бьет по обороноспособности Украины, а значит бьет и по самим полякам, ведь Украина является основным донором не только безопасности ЕС и НАТО, но и прежде всего стран Балтии", – объяснил Буряченко.