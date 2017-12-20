Рух на трасі Київ-Одеса відновили

Рух транспорту на автодорозі Київ-Одеса на кордоні Київської та Черкаської областей відновлено.

Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Twitter.

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"Уже півгодини як рух на автодорозі Київ-Одеса на кордоні Київської та Черкаської областей відновлено в обох напрямках. Поки повільно", – написав правоохоронець.

Вже півгодини як рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської і Черкаської областей відновлено в обох напрямках. Поки що повільно. pic.twitter.com/sc0K7eWS6d — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 декабря 2017 г.

Нагадаємо, на ділянці автодороги Київ – Одеса між містом Біла Церква та містом Жашків утворився затор загальною довжиною 7,5 кілометрів. До ліквідації заторів було залучено 49 одиниць техніки та 111 осіб. ДСНС розгорнуто 2 пункти обігріву людей.



Згодом на місце велетенських заторів на Одеській трасі прилетів глава Нацполіції Сергій Князєв, аби вирішити проблему з багатокілометровими корками. Проте його вертоліт наробив ще більшої біди – припаркований літальний апарат повністю заблокував рух на трасі.