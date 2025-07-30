У Києві та десятках міст України вкотре проходять масові акції протесту. Люди вимагають від парламенту не ухвалювати законопроєкт, який може знищити незалежність антикорупційних органів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Під гаслами "Корупція теж вбиває" та "Врятуйте закон!" в Україні тривають масові акції за збереження незалежності НАБУ та САП.

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Вулиці України наповнили гасла проти корупції

У Києві, Дніпрі, Хмельницькому, Одесі, Житомирі, Вінниці та інших містах українці виходять на площі напередодні важливого голосування у Верховній Раді.

30 липня, в центрі Києва біля театру ім. Івана Франка зібралися кілька сотень мітингувальників. Вони закликають депутатів підтримати президентський законопроєкт №13533, який має відновити незалежність антикорупційної інфраструктури, обмеженої раніше ухваленим законом №12414.

Мітингувальники у Києві / Фото: Укрінформ

Люди тримають у руках саморобні плакати з гаслами: "Руки геть від НАБУ і САП", "Голосуй закон", "Незалежність – не компроміс", "Ганьба 4555", "Підтримай 13533", "Ні – 12414". Акція розпочалася виконанням Гімну України, на місці чергують медики та поліція.

Аналогічні акції вже кілька тижнів поспіль проходять і в інших містах України. У Запоріжжі – місто не припиняло протестів жодного дня. Сьогодні там знову вийшли понад 70 людей.

Українці в Запоріжжі вимагають захистити НАБУ і САП / Фото: Укрінформ

За словами активістів, вони прагнуть, аби парламент ухвалив "не косметичний", а реальний закон, що гарантує незалежність НАБУ і САП.

Ми дуже сподіваємось, що це остання акція, що депутати проголосують законопроєкт у тому вигляді, в якому його хоче бачити народ. А в четвер буде або переможна акція, або остання перед перервою акція невдоволення,

– заявив організатор запорізької акції Олександр Співак.

У Хмельницькому також відбулася акція проти "розмивання" повноважень антикорупційних органів.

Протест на захист незалежного НАБУ в Хмельницькому / Фото: Суспільне Хмельницький

У Дніпрі біля ОВА активісти вже не вперше нагадують депутатам про своє очікування – проголосувати 31 липня за 13533. За словами протестувальників, без тиску вулиці депутати можуть знову "спустити все на гальмах".

Водночас у Вінниці близько 35 людей вийшли з табличками "Ви забили? Забули? Ми вам трішки нагадаємо!", "Корупція дякує, я - ні" тощо. Молодь заявила, що присутність на вулиці – це спроба захистити закон від саботажу.

Антикорупційна буря у Вінниці / Фото: Укрінформ

У десятках міст громадяни висловлюють протест проти закону, підписаного Зеленським 22 липня, який фактично обмежив незалежність НАБУ та САП.

В Одесі на Дерибасівській вийшло понад 100 людей. Організатори попередили: у разі провалу голосування 31 липня – мітинги триватимуть.

Українці вийшли на протести в Одесі / Фото: Укрінформ

Нагадаємо, профільний комітет ВР вже рекомендував прийняти президентський законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних структур у першому читанні і в цілому. Саме його активісти вважають останнім шансом повернути НАБУ і САП повноваження в повному обсязі.