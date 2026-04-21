Чи буде новий прем'єр Болгарії "троянським конем Росії": політолог розібрав позицію Радева

На дострокових парламентських виборах у Болгарії 19 квітня переміг Румен Радев, який відомий своєю проросійською позицією. Однак навряд чи він буде відкрито підтримувати Росію.

Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що позиція Радева щодо України буде більш нейтральною. Тому що Болгарія залежить від грошей ЄС ще більше ніж Угорщина.

Як Радев діятиме щодо України?

Ігор Рейтерович зазначив, що Радев неодноразово підкреслював, що не планує блокувати на рівні ЄС якісь рішення щодо України. Але, наприклад, у нього є сумніви щодо військово-технічної співпраці між Україною та Болгарією.

Є приклад Роберта Фіцо. Коли він став прем'єр-міністром Словаччини, то держава припинила постачати Україні певну зброю, яку надавав попередній уряд. Проте були підписані контракти на виготовлення зброї у Словаччині для України. Болгарський ВПК також зараз значною мірою орієнтований на Україну.

Думаю, ці замовлення ніхто не буде скасовувати. Тому що Болгарія набагато більше залежить від грошей ЄС ніж Угорщина. Грати в ці ігри – це стріляти собі в коліно від початку. Тому я не виключаю, що будуть певні речі, пов’язані з позицією Болгарії. Але не думаю, що це буде позиція, наближена до Орбана чи навіть до Фіцо. Найімовірніше, наразі вона буде більш нейтральною,

– припустив політолог.

Наприклад, як у Чехії. Коли мовилося про кредит Україні на 90 мільярдів євро, то прем'єр Андрей Бабіш сказав, що не братиме у цьому участь. Але він нічого не блокував. Відносини між Україною і Чехією продовжуються. Ймовірно, з Болгарією буде подібна ситуація.

Думати про те, що Росія почне використовувати Радева у своїх інтересах – це не знати ситуацію у Болгарії. Вона дуже залежить від ЄС. Оскільки Радев не є антиєвропейцем, євроскептиком, не думаю, що він зараз почне грати роль "троянського коня Росії" в ЄС. Тому що це не піде на користь Болгарії,

– вважає Рейтерович.

Однак, за його словами, Україні треба працювати над тим, що налагоджувати відносини з новою владою Болгарії.

Зверніть увагу! Видання The Washington Post пише, що Росія може отримати новий плацдарм у Європі після програшу Віктора Орбана. Румен Радев здобув перемогу на виборах в Болгарії. Тому Москва може спробувати посилити свій вплив у межах ЄС, що може негативно вплинути на Україну. З іншого боку, економіка Болгарії дуже залежить від фінансування Євросоюзу. На думку аналітиків, малоймовірно, що Радев діятиме, як Віктор Орбан. Це може стримати болгарського політика від відвертого шантажу ЄС. Якщо Радев матиме більш радикальну проросійську позицію після приходу до влади, то може зіткнутися з протестами з боку своїх виборців.

