"Дуже дивне відчуття": гості з Румунії вперше почули сигнал тривоги в Чернівцях

До Чернівців приїхали громадяни Румунії. Під час відпочинку в одному із закладів міста вони почули сигнал повітряної тривоги.

Відео шириться у соцмережах. В описі до відео мовиться, що громадяни Румунії не знали, що робити під час тривоги, повідомляє 24 Канал.

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Під час відпочинку почули сирени

Чоловік з жінкою сиділи у закладі харчування, коли почалася повітряна тривога у Чернівцях. Жінка неабияк злякалася сирен, адже не знала, куди їй йти та що робити. Вона почала озиратися, але помітила, що українці спокійно реагують на тривогу й продовжують йти далі у своїх справах.

Це дуже дивне відчуття, дуже дивне. На щастя, це тривало недовго й трохи апатично. Це перший раз, коли ми її (повітряну тривогу – 24 Канал) почули,

– говорить жінка на відео.

Відео опубліковано кілька днів тому. Ймовірно, тривога лунала, коли у Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Пара з Румунії почула сирени у Чернівцях: дивіться відео

На відео у мережі відреагували й українці. До слова, деякі почали жартувати щодо повітряної тривоги:

"Звичайний день, звичайний обід. Я б продовжив їсти";

"Ми так майже 2 роки живемо. Так, що вже звикли";

"В Запоріжжі тривога за тривогою, вже всі звикли й змирились";

"У нас в Донецькій області майже цілодобово тривога, і вже ніхто давно на неї не звертає уваги".

Проте деякі коментарі, які у більшості написані румунською мовою, виявилися більш цинічними. Дехто називав відео фейковим, інші критикували авторів відео через те, що вони поїхали до України: