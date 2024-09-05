Румунія офіційно подарувала Україні ЗРК Patriot

У четвер, 5 вересня, стало відомо про важливе рішення щодо посилення української ППО. Так, Румунія офіційно подарувала Україні систему Patriot.

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента Клауса Йоганніса. Раніше передачу ЗРК підтримали у парламенті Румунії – як нижня, так і верхня палати.

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Передача ППО Patriot

Румунія передає Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot у найбільш сучасній конфігурації 3+.

Окрім ЗРК наша країна також отримає від Румунії транспортні засоби, запасні частини, обладнання для технічного обслуговування, початковий пакет матеріально-технічної підтримки, послуги з навчання та інше необхідне для ППО обладнання.

Зазначимо, що передачу Patriot передбачала безпекова угода між Україною та Румунією, підписана 11 липня. Важливо, що натомість країна отримає нову систему протиповітряної оборони від союзників.

Румунський Patriot є частиною постачання п'яти відповідних систем та інших стратегічних засобів ППО, які країни НАТО вже пообіцяли надати Україні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вже висловив подяку Румунії за Patriot.