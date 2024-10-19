Через підозру порушення кордону "малою повітряною ціллю": у Румунії підіймали літаки F-16

У Румунії піднімали винищувачі в повітря через підозру в порушенні кордону "невеликою повітряною ціллю". Відомо, що в небо підіймали 4 літаки F-16.

Це сталося у суботу, 19 жовтня, близько о пів на 3 ночі. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

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У Румунії в повітря підіймали винищувачі

Система радара спостереження Румунської армії зазначила "невелику повітряну ціль" у районі біля узбережжя Чорного моря, близько 45 кілометрів на схід від міста Сф'янту Георге повіту Тульча.

Для моніторингу ситуації, успішно злетіли два літаки F-18 ВПС ІспаніЇ та 2 винищувачі F-16 ВПС Румунії.

Сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4 години ранку у районі Гура-Портіцей. У регіоні рекомендували оголосити повітряну тривогу.

У Міноборони зазначили, що ціль залетіла на 19 кілометрів. Винищувачі візуально не спостерігали її. Ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10. Відтак, винищувачі повернулися на бази дислокації.

Міноборони наказало обстежити район можливого падіння об’єкта.