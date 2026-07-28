Румунія зіграє на руку Україні

Мовиться про Румунію, яка з п'ятниці по неділю тричі підіймала власну авіацію, щоб збити московські безпілотники над Чорним морем та в прикордонних з Україною власних територіях. Про це пише Дмитро Корнієнко.

Як наслідок цих дій, Румунія відкликала власного посла з Москви для консультацій та вислала московитського дипломата з власної країни. Попри вже наявну дипломатичну реакцію, президент Румунії Нікушор Дан планує забезпечити й політичні наслідки для Кремля.

За розпорядженням президента Румунії до США буде відправлена делегація у складі начальника Генерального штабу оборони генерала Георгіцу Влада та радника з питань національної безпеки Маріуса Лазурку, які у США мають провести зустрічі з лідерами Конгресу та посадовцями Білого дому.

Такі дії Румунії є корисними для України з кількох причин.

1. Хоч невідомо, коли саме прибуде делегація (скоріше, вже після візиту Володимира Зеленського), зустріч румунської делегації з американськими законодавцями та представниками Білого дому, очевидно, буде проходити в тональності потреби тиску і відповіді на дії Кремля, про що перед цим, очевидно, говоритиме і президент України.

2. Румунії важливо уникнути сценарію, за якого інциденти з безпілотниками перетворюються на буденність у прикордонних містах та в акваторії портів.

Для України на тлі атак на власні порти запасним і важливим варіантом залишаються дунайські та чорноморські румунські порти, де важливим фактором для іноземних компаній, що керують торговими флотами, є статус відносної безпеки акваторії. Але статус безпечності Румунії важко гарантувати, коли збиваєш дрони над власною акваторією. Тому однією з переговорних тез буде порушення Росією безпеки на Чорному морі.

Нагадаю, що позиція президента Румунії полягає в тому, що незалежно від дій України – провину несе Кремль, оскільки українські дії є діями у відповідь на агресію.

Звісно, румунська делегація буде реалізовувати власні державні інтереси, але в ході їхньої реалізації посилюється реалізація й українських – за принципом: "Курочка по зернятку дзьобає – і то сита буває". Ключовим елементом на цей момент є хоча б ситуативно певний час "додзьобати Трампа" та поточну політику США щодо Кремля.