У Румунії стався витік сірчаної кислоти: десятки людей евакуювали

У Румунії 31 березня стався витік сірчаної кислоти з автоцистерни на одній із трас. Через це влада евакуювала жителів кількох населених пунктів поруч із місцем події.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Observator.

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Що відомо про витік сірчаної кислоти у Румунії

Автоцистерна з сірчаною кислотою була зупинена на проїжджій частині в понеділок вранці в Комарніку, округ Прахова після того, як до рятувальників надійшло повідомлення про витік небезпечної речовини.

Влада округу оголосила, що населення в цьому районі евакуювали. Речовину в цистерні перевантажили в іншу цистерну. Після завершення операції рух дорогою була відновлено.

На місця події також провели нові вимірювання, і подальших витоків небезпечних речовин не було зафіксовано.

У Румунії з автоцистерни стався витік сірчаної кислоти / Фото румунських ЗМІ

Водночас 28 людей, у тому числі 6 дітей, були евакуйовані через цей інцидент. Для безпеки населення через систему СМС було видано попереджувальне повідомлення.

Попередньо, ніхто з місцевих жителів через витік сірчаної кислоти не постраждав. На місці працювали пожежна бригада, швидка та бригада ХБРЯ.

Найближчий будинок, звідки евакуювали людей, розташовувався приблизно за 30 метрів від місця події. Зона ризику була встановлена в радіусі 100 метрів, а периметр евакуації – 500 метрів.