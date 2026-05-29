У Румунії почали кримінальне провадження щодо влучання "Шахеда" у Галаці

В ніч на п'ятницю, 29 травня, в центрі румунського прикордонного міста Галац російський дрон врізався в житловий будинок. У відповідь прокуратура країни почала кримінальне провадження.

Про це повідомляє видання Digi24.

Що відомо про влучання дрона в Румунії?

Прокуратура при апеляційному суді Галаца почала розслідування за статтями про спричинення руйнувань та замах на вбивство з обтяжувальними обставинами.

За даними слідства, дрон упав на житловий будинок у центрі міста та вибухнув близько 1:50 ночі. Внаслідок вибуху було зруйновано квартиру на десятому поверсі, а двоє людей, які перебували всередині, зазнали поранень.

Окремо ЗМІ повідомляють, що постраждалими були 54-річна жінка та її 14-річна дитина. Вони дістали незначні опіки й були госпіталізовані, наразі загрози їхньому життю немає. Обоє постраждали, коли вибиралися з квартири через коридор, де після влучання спалахнула пожежа.

Важливо! Раніше команди фахівців Міністерства національної оборони, МВС та Служби інформації Румунії визначили, що ворог атакував країну НАТО саме безпілотником типу "Герань-2". В момент удару вибухнув весь корисний вантаж російського дрона.

На ранок після інциденту в Румунії заяву зробила речниця НАТО Еллісон Гарт. Вона зазначила, що генеральний секретар НАТО зараз підтримує контакт із румунською владою.

Гарт додала, що НАТО засуджує безвідповідальні дії Росії, і Альянс продовжуватиме зміцнювати свою оборону проти будь-яких загроз, зокрема від дронів.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи. Він також зазначив, що посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію, зокрема через жорсткіші санкції, залишаються критично важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні.