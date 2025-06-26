У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями, серед них були діти

У середу, 25 червня, сталася ДТП на виїзді з населеного пункту Таріверде у напрямку Констанци в Румунії. Перекинувся автобус з 55 українцями, серед яких були діти.

Про це пише 24 Канал із посиланням на ZIUA de Constanta. Дивіться також Мікроавтобус з українцями потрапив у важку ДТП у Румунії Що відомо про інцидент За попередніми даними поліції повіту Констанца, водій автобуса втратив керування, у результаті чого автобус перекинувся. Серед пасажирів були 55 українців, зокрема діти. На щастя, жертв немає. На місце події прибуло кілька рятувальних бригад.