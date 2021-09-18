У Румунії побили журналістів і еколога, які знімали фільм про незаконну вирубку лісу
Джерело:Associated Press
На північному сході Румунії двоє журналістів і еколог знімали документальний фільм про вирубку лісу. Втім, їхній роботі завадили лісоруби, які накинулися на них із сокирами.
Представник поліції повідомив, що травми знімальної групи не загрожують життю. В окрузі Сучава вже виявили причетних.
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У нападі на журналістів та еколога підозрюють незаконних лісорубів. У цій справі вже виявили 11 причетних, яких допитали. Правоохоронці обіцяють покарати винних.
Запевняю вас, що румунська поліція дуже уважно поставиться до нападу. Будуть вжиті всі юридичні заходи,
– заявив офіційний представник поліції Джорджіан Драган.
Він назвав незаконні вирубки лісів "бідою" і "пріоритетом поліції". Міністр навколишнього середовища Барна Танчос також рішуче засудила напади в четвер і заявила, що зловмисники повинні "понести максимальні юридичні наслідки".
Міхай Драголя, один з побитих журналістів-розслідувачів, розповів ЗМІ, що нападники були озброєні сокирами і битами.
Незаконні вирубки лісу у Румунії: головне
- Європейська Комісія у 2020 році розпочала процедури проти Румунії.
- У ЄС стверджують, що держава не змогла ефективно запобігти незаконній вирубці лісів та не поважала законодавство Союзу Natura 2000.
- Декілька урядів Румунії намагалися боротися з масовою незаконною вирубкою лісу, однак заходи критикували як недостатні.
- Раніше через вирубки сталися ще кілька інцидентів з насильством, які скінчилися трагічно.