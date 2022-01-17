У Румунії стався землетрус: поштовхи відчули навіть на Одещині
Джерело:Головний центр спеціального контролю
Румунію 16 січня сколихнув землетрус магнітудою 4,4. Підземні поштовхи відчули навіть на території Одеської області.
Землетрус у Румунії трапився поблизу гір Вранча. Його епіцентр був на відстані 125 кілометрів від кордону з Україною.
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У Румунії стався землетрус
16 січня на території Румунії на глибині 138 кілометрів зафіксовано підземний поштовх,
– йдеться у повідомленні.
Магнітуда землетрусу становила 4,4.
За інформацією сейсмологів, поштовхи відчули й на території Одеської області, зокрема в Ізмаїльському районі.
На щастя, негативних наслідків внаслідок землетрусу не зафіксували. Звернень від громадян до рятувальників також не надходило.
Біля гір Вранча у Румунії зафіксували землетрус: дивіться карту
Попередні землетруси в Румунії
- У горах Вранча землетрус стався і 30 грудня. Осередок поштовхів залягав на глибині приблизно 74 кілометрів. Підземні поштовхи магнітудою 3,7 відчули й в Україні.
- Після цього у Румунії зафіксували ще один землетрус. Він трапився 7 січня, магнітуда становила 4,0.
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