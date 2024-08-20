Уже не вперше: в Румунії знайшли фрагменти дрона біля українського кордону

У Румунії поблизу кордону з Україною вкотре виявили фрагменти невідомого безпілотника.

Так, в пресслужбі оборонного відомства Румунії про це повідомили у вівторок, 20 серпня. В Міноборони країни розповіли деталі ситуації.

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У Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною

Фахівці румунського Міноборони вирушили в район поблизу села Периправа в повіті Тулча, біля кордону з Україною, "який, як повідомлялося, є можливою зоною падіння елементів безпілотника".

Слідчо-оперативна група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури,

– ідеться в повідомленні відомства.

У Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що продовжують повідомляти про ситуацію союзників і засуджують напади Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, "які є невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".