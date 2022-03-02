У Румунії зник літак МіГ-21 над Чорним морем, вертоліт рятувальників теж розбився: 7 загиблих

Військово-повітряні сили Румунії в середу, 2 березня, пережили один з найважчих днів. Спочатку вони втратили літак, а згодом і гелікоптер, в якому загинуло 7 військовослужбовців.

Літак МіГ-21 виконував завдання з повітряного патрулювання над Добруджею. Це район на північному сході країни на узбережжі Чорного моря, майже на кордоні з Україною.

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З авіабази він вилетів о 19:50. О 20:03 у літака був втрачений зв'язок з диспетчерською вежею, після чого він зник з радарів.

На його пошук одразу був відправлений гелікоптер IAR-330 Puma. Він вилетів з аеродрому близько 20:21, а зв'язок з ним пропав о 20:44. Згодом виявилося, що вертоліт розбився за 11 кілометрів від аеродрому.

Міністр оборони Румунії Василе Дінку підтвердив, що всі, хто перебував на борту гелікоптера – загинули. Спочатку мова йшла про п'ятьох військовослужбовців. Однак згодом стало відомо, що загиблих – семеро. Ще двоє – це рятувальник ВМС Румунії.

Відео з місця падіння гелікоптера



Доля літака МіГ-21 та його пілота досі залишається невідомою.

Варто відзначити, що Румунія – країна НАТО. А в Чорному морі поблизу Одеси зараз перебувають російські військові кораблі.