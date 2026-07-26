Про новий інцидент повідомив президент Румунії Нікушор Дан . За його словами, винищувач F-16 Повітряних сил країни перехопив і збив повітряну ціль у районі Суліна–Кілія. Сталося це над територіальними водами країни.

Дрон знову зайшов у Румунію: що відомо?

БпЛА вдалося збити вранці 26 липня – о 10:13 за місцевим часом. Попередньо, уламки апарата впали у води поблизу румунського узбережжя.

Наразі не уточнюється, чи зайшов дрон з боку Чорного моря, проте відомо, що його ліквідували над водою.

Нікушор Дан не розкрив детальних характеристик безпілотника чи точного маршруту його польоту. Водночас він наголосив, що це третій випадок порушення повітряного простору країни за три доби.

Хронологія попередніх інцидентів

Перший інцидент стався 24 липня, коли румунський F-16 ліквідував невідомий БпЛА, що залетів у повітряний простір країни. Тоді перехоплення відбулося близько 11:00 над безлюдною місцевістю, що дозволило пілоту безпечно застосувати озброєння.

Вже наступного дня, 25 липня, два винищувачі F-16 Fighting Falcon, які виконували завдання з повітряного патрулювання, виявили ще одну ціль. БпЛА збили приблизно за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге близько 08:30 за місцевим часом.