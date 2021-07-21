На Русанівці у Києві з-під землі бив величезний фонтан води: відео

Потік води під чималим тиском прорвався через землю сягав висоти до 10 метрів. Чергова аварія, пов'язана з проведенням гідравлічних випробувань на тепломережі сталася на вулиці Івана Миколайчука у Києві.

Мешканці Русанівки, які стали свідками інциденту, жартували про те, що в них відкрили новий фонтан. Наразі на місці події працюють комунальники.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Вулиця не встигла перетворитися у річку

Аварія на ділянці постачання гарячої води сталася 21 липня у Києві на вулиці Миколайчука близько 17:00.

Прорив труби стався у місці, де нема асфальту, тому жодних важких предметів потік води у повітря не підняв.

Комунальники швидко перекрили постачання води та приїхали на місце інциденту.

Скільки часу займе у спеціалістів ремонт проблемної ділянки труб, наразі невідомо.

Дивіться відео прориву труби на Русанівці: