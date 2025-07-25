"Тварина без совісті і честі": Безугла обурила нардепів дописом про загиблого у ДТП Рущишина

24 липня на Івано-Франківщині загинув народний депутат від "Голосу" Ярослав Рущишин. Він, перебуваючи за кермом мотоцикла Harley-Davidson, зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку. Нардеп помер по дорозі у лікарню.

На загибель Ярослава Рущишина нардепка Мар'яна Безугла відреагувала дописом у Facebook, який викликав шквал критики серед користувачів мережі, передає 24 Канал.

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Що Безугла написала про нардепа Рущишина?

Спершу Безугла перерахувала досягнення загиблого. Вона згадала, що той заснував мистецьке об'єднання "Дзиґа", мав швейні фабрики, був поченим сенатором Українського католицького університету (УКУ), співзасновником Львівської бізнес-школи тощо.

Далі депутатка зазначила, що, мовляв, після того, Рущишин як потрапив до парламенту, то він нічим особливим не відзначився. Вона закинула покійному те, що той не порушував жодних проблем щодо оборони під час повномасштабної війни.

Загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson вночі. Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється,

– написала Безугла.

Депутатка зауважила, що якби Рущишин мобілізувався або виступав за реформу армії, то "був би в рази кориснішим як воїн чи політик, а так..."

Вона додала, що їй шкода нардепа, "але не більше, ніж наших захисників на фронті, які зараз без термінів служби в нереформованій армії".

Як люди відреагували на допис Безуглої?

Однопартійці Рущишина накинулися на Безуглу із критикою. Так, нардепка від "Голосу" Наталія Піпа звернулася до колеги такими словами: "Усі нормальні люди знають, якщо ти щось критикуєш, значить це точно варте уваги і є ціннісним, і справжнім".

Представниця Української Галицької партії Ірина Моряк відреагувала коротко: "Просто слів нема. Таке писати".

Ви, Мар'яна, за все своє життя і 1% від подібного не зробили, і навряд зробите. У вас справді проблема з емпатією і почуттям такту. Видаліть цей ганебний допис,

– написала Олександра Дворецька, членкиня правління Благодійного фонду "Восток SOS".

Крім того, вона спростувала слова Безуглої про те, що нібито ДТП сталася у комендантську годину. Насправді аварія відбулася близько 21:45

"Мар'яно, зупинись! Просто зупинись!"

– звернулася нардепка від "Батьківщини" Олена Кондратюк до авторки посту.

Не стримував обурення постом Безуглої і журналіст The Kyiv Independent Данило Мокрик. Він зауважив, що депутатка нещодавно пояснювала, що "не мобілізується, бо потрібна Рада і вона – в ній".

"Нині вона ж закидає загиблому нардепу, що той не мобілізувався.

Ні дня без лютого крінжу", – підсумував журналіст.

Нардеп від "Голосу" Роман Лозинський звернувся до Безуглої так: "Ти нігтя на пальці Славка не варта. Не людина. Тварина без совісті і честі.

Хочу, аби якнайшвидше суспільство відправило тебе в забуття".

Нардепка Юлія Сірко від "Голосу" своєю чергою заявила, що Безугла звинувачує усіх у тому, чого за 6 років сама не зробила, будучи провідним членом правлячої партії і членом оборонного комітету.

Ваше безумство та постійна брехня щодо живих та мертвих дискредитує не тільки персонально Зеленського, який привів Вас в політику, але й всіх слуг та ВР,

– написала Сірко.

Коментар Сірко під постом Безуглої про Рущишина / Скриншот