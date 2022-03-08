"Руске ґувно": розбитою російською технікою вже хваляться й польською

В Україну, аби боротися з російськими загарбниками, приїхали добровольці з різних країн. На тлі розбитої російської техніки вже встигли покрасуватися, ймовірно, й поляки.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив у мережі відео, на якому чоловік польською мовою розповідає про техніку росіян, яку вдалося знищити.

Читайте також "Інтернаціональний легіон" вже виконує бойові завдання

Розбитою технікою росіян вже хваляться й польською

Польські брати вже в Україні,

– підписав відео Геращенко.

На ньому чоловік ходить між розтрощеною російською технікою та хвалиться, як багато її вдалося знешкодити. "Що ми тут наробили? Роз**али руске ґувно", – каже він.

Однак офіційного підтвердження, що це польські добровольці, поки немає. Крім того, захисник говорить з українським акцентом.

Нагадаємо, напередодні в Україні завдання з протидії російській агресії почав виконувати спецпідрозділ "Інтернаціональний легіон оборони України". До нього увійшли добровольці з різних країн світу.

Розтрощеною технікою росіян вже хваляться й польською: дивіться відео

(Увага: містить нецензурну лексику)

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!