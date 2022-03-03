"Рускій воєнний корабль – пішов н***й": у Миколаєві готові до зустрічі з ворогом

У Миколаєві показали, як зустрічатимуть окупанта. І, ясна річ, використали для цього уже культову фразу, яка у всіх на слуху.

На своєму телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виклав потужне відео. На ньому можна побачити, як у Миколаєві готуються до можливого вторгнення окупантів.

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Правоохоронці Миколаєва послали "рускій корабль" у відомому напрямку

Віталій Кім зняв коротенький ролик, на якому показав підготовку патрульної поліції Миколаєва й області до зустрічі з ворогом. Своє відео він почав з уже вірусної фрази: "Добрий ранок, ми з України!". А далі свою роботу виконали правоохоронці.

А тепер хочемо передати від всієї патрульної поліції у Миколаївській області та взагалі усього патруля: Рускій воєнний карабль, пішов н***й!!! Слава Україні! Героям слава!,

– в один закричали поліцейські.

Дивіться на відео, як у Миколаєві готові зустрічати окупанта:

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