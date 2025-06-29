"Пішла ціла епоха": в Одесі попрощалися з колишнім мером Русланом Боделаном
- В Одесі 29 червня попрощалися з колишнім мером Русланом Боделаном, який помер 26 червня у віці 83 років.
- Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов відзначив внесок Боделана в історію міста, назвавши його "цілою епохою", і висловив співчуття рідним і близьким.
29 червня в Одесі в останню путь провели ексмера Руслана Боделана. Помер він 26 червня у віці 83 років.
Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив світлини з прощання з Русланом Борисовичем Боделаном, передає 24 Канал.
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Одеса попрощалася з Русланом Боделаном
Труханов наголосив, що Руслан Боделан – "ціла епоха". За його словами, це людина, яка присвятила себе служінню місту, регіону, країні.
Його досвід, рішучість і відданість залишили глибокий слід в історії Одеси. Він очолював місто у складні часи, приймав непрості рішення, але завжди думав про Одесу – передусім із позицій державності
– зазначив міський голова.
Труханов згадує за мудрість, стійкість і відповідальність покійного, яких варто повчитися.
Сьогодні сумує вся Одеса. Сумує весь регіон.
Щирі співчуття рідним і близьким.
Царство Небесне,
– йдеться у дописі мера.
Прощання з Русланом Боделаном / Фото телеграм Труханова
Нагадаємо, що Руслан Боделан був очільником Одеської державної адміністрації в 1995 – 1998 роках, а міським головою в 1998 – 2005 роках.
У 2012 році Одеська міська рада надала Боделану звання "почесний громадянин міста Одеси" за "високий патріотизм, особисту відповідальність і широке визнання жителів міста".