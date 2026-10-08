Безстрашні медик та педагог: стало відомо про загибель двох військових з Луганщини

Рубіжанська громада Луганщини втратила двох мешканців. На фронті загинули Руслан Теплинський та ️Іванна "Гайка" Куценко.

Про це повідомили у Рубіжанській міській військовій адміністрації.

️Що відомо про загиблих

Руслан Теплинський народився 9 серпня 1976 року у Кадіївці, але юність провів у Рубіжному. Омріяну освіту здобув в Університеті імені Каразіна. До війни він викладав хімію та біологію.

Коли повномасштабне вторгнення відняло у родини рідну домівку в Рубіжному, Руслан пережив важку евакуацію – спочатку до Дніпра, а згодом до Кропивницького. Та серце вчителя не змогло залишатися осторонь,

– зауважили у МВА.

У листопаді 2024 року він став до лав ЗСУ кулеметником механізованого відділення.

Його останній бій відбувся 2 лютого 2026 року поблизу села Андріївка-Клевцове на Донеччині. Довгі місяці Руслан вважався безвісти зниклим, і лише у вересні рідні отримали страшне підтвердження.

2 жовтня Кропивницький прощався із воїном.

Іванна "Гайка" Куценко – 33-річна старша бойова медикиня 39-ї окремої бригади морської піхоти.

Дівчина з нашого рідного Рубіжного, яка мала неймовірно велике, чуйне й безстрашне серце. Ще у цивільному житті вона віддавала всю себе гуманітарній допомозі – опікувалася жінками та дітьми з прифронтових територій, дарувала їм тепло й захист. А коли ворог прийшов нищити все, що їй дороге, вона взяла до рук зброю та медичну аптечку,

– написали у МВА.

Іванна загинула під час російського артилерійського обстрілу. Вона йшла на позиції під вогнем, аби замінити виснажених побратимів, але віддала найдорожче – своє молоде життя.

Це невимовний, пекучий біль для всієї Рубіжанської громади. Вони мали жити, навчати, лікувати, любити та відбудовувати рідний дім. Натомість вони стали нашими янголами-охоронцями,

– також написали у МВА.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Героїв. Світла і вічна пам'ять!

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