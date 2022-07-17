russiaIsATerrorisState: у 50 містах світу відбудуться мітинги проти росії

Ракетний терор, який влаштували російські окупанти, жахнув увесь цивілізований світ. У десятках міст люди вийдуть на вулицю, щоб сказати правду про росіян.

російські окупанти не припиняють ракетних обстрілів мирних українських міст та вбивств цивільного населення. Увесь світ зрозумів, що росіяни – це терористи, і громадяни десятків країн готові голосно про це заявити.

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Акція #russiaIsATerrorisState

У розвідці повідомили про те, що у 50 містах світу відбудуться акції, які мають на меті заявити про те, що росія – це держава-терорист, і нарешті потрібно її такою визнати.

Париж, Женева, Нью-Йорк, Тель-Авів, Мадрид, Брюсель – географія акції дуже широка. Усіх закликають вносити до списку свої міста та долучатися до акції.

Війна росії з Україною: останні новини

Два танки російських окупантів на Сході намагалися знищити залишки розбомбленого ними українського поля. Наші герої з помстою баритися не стали – атака зі "Стугни" перетворила танки росіян на обгорілі "сувеніри", а самих окупантів – на купку попелу.

Україна довго просить партнерів про надання винищувачів. Переговори тривають, але навіть в разі їх передачі потрібно буде зробити кілька кроків, які займуть певний час.

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