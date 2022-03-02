"Русский военный корабль, иди нах*й": під Одесою могли підбити судно Росії

2 березня 2022 , 15:09
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Джерело:

Олександр Коваленко

Імовірно, що російський військовий корабель, який перебував поблизу Одеси, підбили. На горизонті моря очевидці побачили дим – сподіваються, що "русский корабль" пішов, куди треба.

Імовірно, російський корабель, який зафіксували поблизу Одеси, підбили українські захисники. Про дим на морському горизонті повідомив очевидець. 

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Пост з російським кораблем / Скриншот твіта Олександра Коваленка

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Автор: Ярослава Прадід