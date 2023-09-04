Має бездоганну репутацію й націлений на деокупацію Криму: що відомо про Рустема Умєрова

Президент України Володимир Зеленський представив громадськості кандидатуру на пост міністра оборони – Рустема Умєрова. Він очолював Фонд державного майна.

Рустем Умєров не був медійною людиною й, до слова, жодного разу не фігурував у скандалах. Що відомо про майбутнього міністра оборони, його життя та політичну кар'єру – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про родину та освіту

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканда, що в Узбекистані, він етнічний кримський татарин та мусульманин. Умєров ріс в сім'ї інженерів – його батько Енвер працював інженером-технологом, а мати Мер'єм – інженером-хіміком, має також старшого брата – Аслан Омєра Киримли.

Вони вихідці з Криму, але 18 травня 1944 року родину Умєрових насильно депортували разом з усім кримськотатарським народом з історичної батьківщини до Центральної Азії та Сибіру. Сім'я змогла повернутися у рідний Крим лише на початку 1990-х років.

Здобув освіту Рустем Умєров у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. Також був стипендіатом Стипендіат за "Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX), США". Вищу освіту здобував у Києві – в Національній академії управління. Там він отримав диплом бакалавра та магістра за спеціальностями "Економіка" та "Фінанси".

До слова, Умєров був дуже активним студентом, брав участь у різноманітних проєктах та студентських спільнотах:

Канадсько-українська парламентська програма;

Американо-українська програма лідерства;

Європейський молодіжний парламент;

Європейський студентський форум AEGEE;

Саміт "Форум Майбутнього";

Європейська асоціація студентів-юристів.

Має також другу вищу освіту, яку здобув в Інституті прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського". Там Умєров отримав диплом за спеціальністю "Інформатика та інформаційні технології".

Як починав кар'єру Умєров

Рустем Умєров почав будувати свою кар'єру з 2003 року у компанії lifecell. У відкритих джерелах можна знайти інформацію, що він обіймав різні посади: спочатку працював у Департаменті розвитку мережі GSM / TDMA, потім – у Департаменті закупівель та логістики, де обіймав керівну посаду. У 2010 році він став начальником Департаменту дистрибуції та альтернативних каналів продажів. Після цього Умєров пішов з компанії.

Розвиток Криму – важлива віха у житті

Паралельно з роботою в компанії Умєров займався громадською діяльністю та заснував багато фондів. Так, у 2007 році став співзасновником громадської організації "Земляцтво кримських татар". Їхня робота була зосереджена на розвитку регіональних представництв кримських татар на території України, а також посилення соціального, культурного та інформаційного діалогу всередині кримськотатарської спільноти в Києві та інших містах України.

У тому ж 2007 році Умєров також став співзасновником міжнародної організації "Bizim Qırım", метою якої було зберегти національні інтереси, сприяти відновленню політичних, соціально-економічних, культурних, мовних та релігійних прав кримськотатарського народу.

У період з 2011 по 2013 рік був співзасновником і президентом Фонду розвитку Криму. Його робота також була спрямована на сприяння соціальній активності жителів Криму, формування відповідальної спільноти та подолання наслідків масштабної катастрофи – геноциду та депортації кримськотатарського народу в 1944 році.

У 2012 році Умєров став співзасновником і членом правління Кримської Міжнародної Бізнес Асоціації, яка займалася розробкою та впровадженням стратегій розвитку економіки Криму. Також організація працювала над підтримкою малого й середнього бізнесу, впроваджувала перспективні інноваційні технології, розвивала міжнародне співробітництво та поліпшувала інвестиційний клімат Криму.

У 2012 році сім'я Умєрових виступила ініціатором реставрації Мечері Орта-Джамі, яка розташована у Бахчисараї. Архітектурну пам'ятку XVI – XVII століть реставрували за рахунок фінансування з особистих коштів родини. Це також слугувало стартом для національного проєкту щодо відновлення культурної та історичної спадщини. 16 серпня 2013 року відбулося урочисте відкриття реконструйованої мечеті. До слова, понад 95 років пам'ятка не приймала відвідувачів і була зачиненою.

У 2013 році разом з братом заснував інвестиційний фонд – ASTEM Foundation. Він орієнтується у роботі на поліпшення суспільного життя за допомогою підтримки ініціатив у сферах розвитку соціальних інновацій, регіональних спільнот, освіти, медицини, спорту, культури, прав людини та релігійних свобод в рамках бачення і місії організації, які пов'язані прогнозуванням нових викликів в майбутньому. Крім того, фонд є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету, яка розроблена для підготовки українських політичних діячів, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів, а також лідерів громадських організацій.

До слова, фонд ASTEM Foundation у травні 2022 року відремонтував рейдовий буксир "Яни Капу" ВМС України, який у листопаді 2018 році захопила Росія біля Керченської протоки. Також фонд є партнером Київської школи економіки.

Пізніше, у 2014 році, Умєров заснував благодійний фонд "Евкаф", який надав допомогу у розвитку мусульманських громад. Того ж року заснував "Фонд Культурної Спадщини", який здійснював свою діяльність в інтересах корінних народів Криму. Організація також опікувалася захистом прав і основних свобод громадян в галузі освіти, культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, охорони здоров'я і навколишнього середовища, соціального захисту громадян та розвитку територіальних громадян.

Умєров також є співзасновником та входить в Опікунську раду Фонд національного добробуту Криму – це міжнародна благодійна організація, яка фінансує стратегічні національні програми та підтримує найменш соціально захищених кримських татар.

Працює над деокупацією Криму

Умєрову особливо важливо звільнити півострів від російських загарбників, адже це його батьківщина. Тому у своїй діяльності він докладає чималих зусиль, аби Крим було деокуповано.

Так, у грудні 2020 року у Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "Кримська платформа", де Умєрова обрали співголовою об'єднання. У своїй роботі він комунікує з державними органами України в питаннях обміну кримських політв'язнів та військовополонених. У питання звільнення політв'язнів Умєров має досвід, адже у 2017 він сприяв поверненню в Україну кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умєрова.

Поки не було створено "Кримської платформи", Умєров у березні 2020 року ініціював парламентські слухання з питань деокупації та реінтеграції Криму й Севастополя. Він, не покладаючи рук, працював над цим питанням й у вересні 2020 року увійшов до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму.

Крім того, Умєров – один авторів законопроєкту, який встановлює процедуру визнання "особи без громадянства". Завдяки цьому документу, люди могли отримати посвідчення, яке підтверджує їх особу й встановлює законність проживання на території України. До слова, закон набув чинності та вступив у дію 18 липня 2021 року.

У серпні 2021 року указом Президента України Володимира Зеленського Рустама Умерова нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці Незалежності України,

– мовилося в указі про нагородження.

Політична кар'єра та міжнародна діяльність

Свою політичну діяльність Рустем Умєров почав у 2019 році – на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради його обрали народним депутатом від партії "Голос". Також є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Крім того, Умєров також обіймає посаду заступника курівника Постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи.

На міжнародному рівні Умєров – співголова групи з міжпарламентарських зв'язків з Королівством Саудівська Аравія та Туреччиною. Крім того, є членом груп дружби з міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль, Китайською Народною Республікою, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, США, Японією та Канадою.

Умєров веде активну політичну діяльність та усіляко працює над тим, аби права кримськотатарського народу були захищеними. Так, він був ініціатором законопроєкту про скасування вільної економічної зони "Крим". Умєров також працював над відновленням на державному рівні історичних та політичних прав кримських татар. Активно лобіював ухвалення двох важливих для кримських татар законопроєктів: про корінних народів і статус кримськотатарського народу. За його ініціативи ВР 1 липня 2021 року ухвалила низку важливих законопроєктів, серед яких – про корінні народи України. Загалом, за час роботи народним депутатом Умєров у співавторстві з колегами зареєстрував майже 100 законопроєктів.

Під час пандемії Умєров був автором закону щодо оплати медикам лікарняних у зв'язку з COVID-19 та ініціював перерозподіл коштів з Фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення навчального процесу і якісної освіти в умовах карантину.

З початком повномасштабного вторгнення Умєров був членом української делегації на переговорах з Росією.

У 2022 році Умєров пішов з партії "Голос" та 7 вересня був призначений на посаду голови Фонду державного майна України.

Також Умєров – делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Загалом, за час своєї кар'єри Рустем Умєров сформував бездоганну репутацію – його ім'я жодного разу не фігурувало в корупційних схемах, скандал чи кримінальних справах.

Сім'я Умєрова

Рустем Умєров одружений, його дружину звати Лейля Сеит-Яг'я Кизи. Разом вони виховують двох дітей – сина Сеїд Ахмеда і дочку Мер'єм.