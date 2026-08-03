Зеленський готує нове призначення: Умєров може очолити Службу зовнішньої розвідки, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський планує призначити Рустема Умєрова на нову посаду. Він може очолити Службу зовнішньої розвідки.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників в політичних колах.

Що відомо про можливе призначення Умєрова?

За інформацією видання, кадрове рішення готується після нещодавніх змін у Кабінеті Міністрів. Після них Зеленський запропонував Ігорю Клименку, який кілька років очолював Міністерство внутрішніх справ, обійняти посаду секретаря РНБО. Раніше Клименка також розглядали як одного з кандидатів на посаду міністра оборони.

Рустем Умєров до призначення секретарем РНБО очолював Міністерство оборони України. Нині він бере активну участь у переговорному процесі між Україною, США та Росією.

Зазначимо, 4 лютого президент призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки першого заступника керівника СЗР Олега Луговського. Перед цим, 2 січня, Володимир Зеленський звільнив Олега Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки та призначив його начальником Головного управління розвідки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України отримає оновлений функціонал для ефективнішої протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам. За словами глави держави, Рустем Умєров відповідатиме за міжнародний напрям – переговори з партнерами, розвиток безпекової співпраці, взаємодію розвідок, а також реалізацію проєктів Drone Deals і антибалістичної програми "Фрея". Водночас, враховуючи досвід Ігоря Клименка у системі МВС, РНБО посилить внутрішній напрям, зокрема координацію між силовими структурами, зміцнення стійкості держави та протидію російським кібератакам і злочинним мережам.

Варто зазначити, за інформацією джерел 24 Каналу, Рустем Умєров залишається серед основних претендентів на посаду посла України у США. В Офісі президента його кандидатуру вважають однією з пріоритетних завдяки досвіду ведення міжнародних переговорів та участі в укладанні оборонних домовленостей.