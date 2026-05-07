Умєров прибув в Маямі на переговори, – Reuters

Один із головних переговірників України, секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів задля переговорів з американськими представниками. Викопосадовець наразі перебуває у Маямі.

Це підтвердив радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам та пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Що відомо про візит Умєрова у Маямі?

За даними агентства, Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з американськими представниками на тлі того, що мирні переговори, спрямовані на мирне врегулювання війни, зайшли в глухий кут за останні місяці.

Reuters констатує, що тривалий час у Києві сподівалися на візит спеціальних представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, проте цього так і не сталося, оскільки увага Вашингтону зосередження на Близькому Сході.

Джерело не надало додаткових подробиць,

– ідеться у статті.

Інформацію про те, що Рустем Умєров прямує до США підтвердив журналістам і Дмитро Литвин. За його словами, президенту Володимиру Зеленському уже доповіли усю необхідну інформацію, додаткові подробиці будуть згодом.

Журналісти нагадують, що останні переговори за посередництва США не призвели до суттєвих зрушень, оскільки Росія продовжує вимагати від України повного виведення військ з усієї території Донецької області.

Така вимога стосується й тієї частини регіону, яку росіянам так і не вдалося захопити впродовж понад 4 років повномасштабної війни. Своєю чергою Київ наполягає, що не поступиться підконтрольною їй територією.

Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та Росією за участю американських представників відбувся в лютому 2026 року. Відтоді сторони мали лише окремі переговори з американськими представниками.

Яка наразі ситуація між сторонами?

Видання нагадує, що раніше Росія оголосила про припинення вогню з 8 по 9 травня на період проведення військового параду у Москві, що має велике значення для Кремля. Водночас Україна таку позицію розкритикувала.

Київ переконаний, що Росія прагне припинення вогню лише для захисту свого параду, оскільки боїться атаки українських безпілотників, і натомість запропонував припинення вогню з 6 травня, яке Москва уже порушила.

Жодна зі сторін не погодилася з пропозиціями. Росія погрожувала завдати удару по центру Києва, якщо Україна нападе на Москву. Київ звинуватив Росію у порушенні режиму припинення вогню, заявивши, що буде діяти дзеркально,

– резюмували в агентстві.

Яка ситуація з переговорами?

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про готовність їхньої сторони до продовження мирних переговорів з Україною, проте наголосила на потребі ефективних та результативних зустрічей.

Сам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Серед тем розмови були двосторонні відносини між країнами та питання війни в Україні.

До речі, нещодавно колишній спецпредставник США з питань України, генерал Кіт Келлог закликав Росію погодитися на проведення мирних переговорів, оскільки окупанти, за його словами, програють війну.