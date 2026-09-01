У привітанні з 1 вересня на руці Путіна помітили великий слід від ін'єкцій

На відео зі зверненням Володимира Путіна до школярів і студентів, яке Кремль оприлюднив 1 вересня, помітили незвичну темну пляму. Вона розташована на кисті його лівої руки.

На неї звернули увагу російські журналісти, які поспілкувалися з кількома медиками.

Що відомо про слід на руці Путіна?

За словами опитаних фахівців, слід може бути пов'язаний із внутрішньовенною ін'єкцією, однак достовірно встановити його походження за відео неможливо.

На кадрах видно досить велику темну пляму на кисті лівої руки російського диктатора. Під час виступу Путін частково прикривав цю ділянку правою долонею, однак через жести пляма кілька разів потрапляла в об'єктив.

Журналісти звернулися до трьох практикуючих медиків, щоб з'ясувати можливе походження сліду. Один із лікарів швидкої допомоги з Москви припустив, що це може бути гематома, яка залишилася після уколу.

Інший фахівець, лікар-реаніматолог, назвав пляму схожою на наслідок не надто акуратної ін'єкції. Водночас медик зауважив, що для підвищення безпеки медичних процедур у подібних ситуаціях зазвичай можуть використовувати спеціальний катетер.

Ще один лікар, кардіолог із понад 50-річним досвідом, пояснив, що кисть не є стандартним місцем для внутрішньовенних ін'єкцій. Зазвичай медики намагаються вводити препарати у вени в ліктьовій ямці, де вони розташовані ближче до поверхні та мають більший діаметр. До вен на кисті можуть вдаватися, якщо судини в ліктьовому згині часто використовувалися або стали непридатними для катетеризації.

Цікаво, що схожий слід журналісти помітили й на іншому відео Кремля. Зокрема, пляма була помітна на записі привітання Путіна з Днем шахтаря, тоді як на кадрах його зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим 1 вересня її не видно.

Медійники також звернули увагу на те, що звернення Путіна до школярів і студентів є "концервою" і, імовірно, було записане заздалегідь.

Нагадаємо, Володимир Путін відмовився від особистої зустрічі з директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. За даними ЗМІ, рішення ухвалили після того, як у Кремлі дізналися про тему запланованої розмови.

Реткліфф під час переговорів із керівниками російських спецслужб Сергієм Наришкіним та Олександром Бортніковим заявив, що військове й економічне становище Росії стрімко погіршується. Тому він закликав Москву якнайшвидше домовитися про завершення війни проти України.

У Кремлі сприйняли оцінку стану російської армії як надто жорстку. Після переговорів Путіна поінформували про всі деталі контактів американського посадовця з російськими представниками. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що особистої зустрічі Путіна з Реткліффом не відбулося.