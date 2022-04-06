Руйнація Ірпеня: комунальники та волонтери прибрали вже 20% вулиць

Комунальники та волонтери потроху наводять лад в Ірпені. Спільними зусиллями вони стирають з вулиць сліди діяльності російських окупантів.

Ірпінь поволі приходить до тями після російської окупації. Мешканці, волонтери та комунальники роблять усе можливе, щоб повернути місто до звичного функціонування.

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Прибирання Ірпеня

Як розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин, комунальники та волонтери прибрали вже 20% вулиць міста.

Пріоритетними наразі є дороги, щоб вони знову стали проїзними. Після цього волонтери спільно з комунальниками візьмуться за розбирання завалів будинків.

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