Руйнівний шторм у Південній Африці забрав життя десятків людей

Потужна повінь, яка виникла через тропічний шторм Ана, призвела до загибелі понад 70 людей у Південній Африці. А кількість постраждалих рахують десятками тисяч.

Також по всій країні відбулося відключення електроенергії, а деякі райони оголосили зонами стихійного лиха.

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Прем'єр-міністр Мозамбіку Карлос Агостіньо ду Росаріо попросив про міжнародну допомогу. ЮНІСЕФ заявив, що направляє співробітників у країну, щоб допомогти 45 тисячам людей, які потребують гуманітарної допомоги.

Що відомо про жертв та постраждалих

На Мадагаскарі загинуло щонайменше 48 людей, а 130 000 людей змушені були залишити свої будинки.

загинуло щонайменше 48 людей, а 130 000 людей змушені були залишити свої будинки. У Малаві загинули щонайменше 11 людей. По всій країні відбулося відключення електроенергії, а деякі райони було оголошено зонами стихійного лиха.

загинули щонайменше 11 людей. По всій країні відбулося відключення електроенергії, а деякі райони було оголошено зонами стихійного лиха. Тим часом Мозамбік повідомив про 18 смертельних випадків. Проте офіційні особи там кажуть, що справжня їхня кількість досі невідома: від повені загалом постраждало 20 000 людей.

Що відомо про шторм Ана

Метеорологи попереджають, що над Індійським океаном формується ще один циклон. Очікується, що вже наприкінці тижня він досягне півдня Африки. Повідомляється, що за останні кілька років у південній частині Африки часто трапляються шторми, які приносять значні збитки.

Тропічний шторм Ана днями зародився у південно-західній частині Індійського океану і рушив до східного узбережжя Африки, несучи рясні опади, що супроводжувалися шквалистими вітрами.

При зміщенні шторму на внутрішні райони Африки сила вітру дещо ослабла, проте кількість опадів, що випали в останню добу в Зімбабве та Замбії, залишається значною.