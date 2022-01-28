Руйнівний шторм у Південній Африці забрав життя десятків людей
Джерело:ВВС
Потужна повінь, яка виникла через тропічний шторм Ана, призвела до загибелі понад 70 людей у Південній Африці. А кількість постраждалих рахують десятками тисяч.
Також по всій країні відбулося відключення електроенергії, а деякі райони оголосили зонами стихійного лиха.
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Прем'єр-міністр Мозамбіку Карлос Агостіньо ду Росаріо попросив про міжнародну допомогу. ЮНІСЕФ заявив, що направляє співробітників у країну, щоб допомогти 45 тисячам людей, які потребують гуманітарної допомоги.
Що відомо про жертв та постраждалих
- На Мадагаскарі загинуло щонайменше 48 людей, а 130 000 людей змушені були залишити свої будинки.
- У Малаві загинули щонайменше 11 людей. По всій країні відбулося відключення електроенергії, а деякі райони було оголошено зонами стихійного лиха.
- Тим часом Мозамбік повідомив про 18 смертельних випадків. Проте офіційні особи там кажуть, що справжня їхня кількість досі невідома: від повені загалом постраждало 20 000 людей.
Що відомо про шторм Ана
Тропічний шторм Ана днями зародився у південно-західній частині Індійського океану і рушив до східного узбережжя Африки, несучи рясні опади, що супроводжувалися шквалистими вітрами.
При зміщенні шторму на внутрішні райони Африки сила вітру дещо ослабла, проте кількість опадів, що випали в останню добу в Зімбабве та Замбії, залишається значною.