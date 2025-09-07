Київ постраждав уночі 7 вересня від масованого нальоту ворожих безпілотників. У місті лунало багато вибухів, і вже відомо про їхні наслідки.

Інформацію у соцмережах надавали міський голова Віталій Кличко та КМВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про нічну 7 вересня атаку на Київ та її наслідки?

Повітряна тривога у Києві триває з 21:47 минулої доби, 6 вересня. Під час чергової спроби масовано атакувати столицю з повітря ворог застосував багато ударних безпілотників близько 4 – 5 годин ранку 7 числа.

На жаль, атака не минулася без наслідків. Ось про які з них вже повідомила влада (інформація попередня):

У Святошинському районі – влучання уламків БпЛА в 16-поверховий житловий будинок. Загоряння на верхніх поверхах, 15 та 16.

Також у Святошинському районі сталося загоряння на складах та займання автомобілів на парковці.

У Дарницькому районі – пожежа внаслідок влучання уламків в чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху.

