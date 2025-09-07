Руйнування будинків, пожежі, загинула людина: що відомо про наслідки атаки на Київ
- У Святошинському районі Києва зафіксовано влучання уламків БпЛА у житлові будинки, що спричинило пожежі та часткове руйнування будівель.
- У місті є постраждалі, їм надають медичну допомогу, а рятувальники продовжують працювати на місці подій.
Київ постраждав уночі 7 вересня від масованого нальоту ворожих безпілотників. У місті лунало багато вибухів, і вже відомо про їхні наслідки.
Інформацію у соцмережах надавали міський голова Віталій Кличко та КМВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що було раніше У Києві знову вибухи: кількадесят "Шахедів" загрожують столиці
Що відомо про нічну 7 вересня атаку на Київ та її наслідки?
Повітряна тривога у Києві триває з 21:47 минулої доби, 6 вересня. Під час чергової спроби масовано атакувати столицю з повітря ворог застосував багато ударних безпілотників близько 4 – 5 годин ранку 7 числа.
На жаль, атака не минулася без наслідків. Ось про які з них вже повідомила влада (інформація попередня):
- У Святошинському районі – влучання уламків БпЛА в 16-поверховий житловий будинок. Загоряння на верхніх поверхах, 15 та 16.
- Влучання дронів у житлові 9-поверхівки Святошинського району на щонайменше трьох локаціях, на місці пожежі. В одному з цих будинків є значні пошкодження – сталося часткове руйнування з 4 по 8 поверхи.
- Також у Святошинському районі сталося загоряння на складах та займання автомобілів на парковці.
- У Дарницькому районі – пожежа внаслідок влучання уламків в чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху.
- Щодо постраждалих, 11 киян зазнали травмування, 5 із них госпіталізували, всім надають необхідну медичну допомогу. Працюють рятувальники.
- Мер Кличко із посиланням на медиків пише, що у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка. У КМВА інформують, що у Святошинському районі загинула одна людина.
Зверніть увагу! Найважливіша інформація про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей та Києва, а також про вибухи та про їхні наслідки – читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Які є наслідки атаки в інших містах України?
- Кременчук у Полтавській області зазнав масованої атаки російських дронів. Після десятків вибухів частина міста залишилась без світла.
- Схожа ситуація у Кривому Розі, тільки там вибухи лунали не тільки через атаку дронів, а й балістичних ракет. У місті також частково зникло світло.
- Ще є інформація про удар ворога по Запоріжжю, який припав на одне з підприємств. Там пошкоджено приміщення цеху.