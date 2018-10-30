Ryanair у Львові: фото першого рейсу лоукостера

Лоукостер Ryanair, який зайшов на український ринок, здійснив перший рейс зі Львова.

30 жовтня перші пасажири відправились рейсом Ryanair з львівського аеропорту імені Данила Галицького до польського Кракова.

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Як інформує прес-служба Львівської міськради, літак був заповнений на 100%.

Лоукостер зустріли в аеропорту Львова символічним "фонтаном".

А пасажири, яким пощастило стати першими пасажирами Ryanair зі Львова, діляться у соцмережах радісними дописами.

Дивіться відео злету першого рейсу Ryanair з аеропорту Львова:

Перший рейс з України Ryanair здійснив 3 вересня з Києва до Берліна.

Чому такий ажіотаж навколо Ryanair в Україні?Авіакомпанія Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією в Європі. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України.



Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами. Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".