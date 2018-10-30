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      Ryanair у Львові: фото першого рейсу лоукостера

      1142 Читать новость на русском
      Ryanair здійснив перший рейс зі Львова
      Ryanair здійснив перший рейс зі Львова / Instagram

      Лоукостер Ryanair, який зайшов на український ринок, здійснив перший рейс зі Львова.

      30 жовтня перші пасажири відправились рейсом Ryanair з львівського аеропорту імені Данила Галицького до польського Кракова.

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      Як інформує прес-служба Львівської міськради, літак був заповнений на 100%.

      Лоукостер зустріли в аеропорту Львова символічним "фонтаном".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Lviv Airport (@kardan.zv)

      А пасажири, яким пощастило стати першими пасажирами Ryanair зі Львова, діляться у соцмережах радісними дописами.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Спроба номер два ;) #ryanair #lviv

      Допис, поширений Roman Baluk (@romanbaluk)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Lviv Airport (@kardan.zv)

      Дивіться відео злету першого рейсу Ryanair з аеропорту Львова:

      Перший рейс з України Ryanair здійснив 3 вересня з Києва до Берліна.

      Чому такий ажіотаж навколо Ryanair в Україні?Авіакомпанія Ryanair є найбільшою бюджетною авіакомпанією в Європі. Вартість квитків переважно є набагато нижчою, ніж в компаній, які літають з України.

      Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами. Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".

      Теги: Новини України авіація Новини Львова Ryanair
      Джерело: 24 Канал
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