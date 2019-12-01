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      Рятівники історичної честі Росії: яка їх спіткала доля вдома

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      Оголена "свобода слова" в Росії / Радіо Свобода

      Без Герцена, без учасників демонстрації на підтримку "Празької весни", без Сахарова, без Орлова важко було б говорити, що, крім голосу влади в Росії, є й інші голоси.

      Вічне цькування і вічна надія

      За п'ять років після нападу Росії на Україну поет Андрій Орлов (Орлуша) став об'єктом цькування "патріотичної" громадськості своєї країни після того, як назвав себе "політичним українцем" і знову засудив агресію Росії в одному з інтерв'ю. Прихильники режиму влаштували в буквальному сенсі слова змагання між собою в спробах образити і принизити людину, яка має іншу політичну позицію.

      андрій орлов
      Поет Андрій Орлов / Фото з відкритих джерел

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      Кульмінацією оцінок можна вважати реакцію провладного політичного пропагандиста і колишнього депутата Державної думи Росії Сергія Маркова, який закликав до вигнання Андрія Орлова з країни. Інший відомий пропагандист, ведучий телевізійних шоу Володимир Соловйов назвав висловлювання поета "гімном зради".

      Все це змагання в оцінках в буквальному сенсі слова повертає нас у радянські часи. Академіка Андрія Сахарова цькував весь депутатський з'їзд, коли великий гуманіст говорив про злочини радянських військ в Афганістані.

      Письменник Олександр Солженіцин
      Письменник Олександр Солженіцин / Фото з відкритих джерел

      Письменника Олександра Солженіцина в буквальному сенсі слова випхали з країни всупереч його волі після публікації знаменитого роману "Архіпелаг ГУЛАГ", в якому літератор створив реалістичний і страшний портрет репресивної держави. Але і в роки, коли виганяли Солженіцина, ця репресивна держава нікуди не зникла. Правозахисників, які наважилися вийти на Червону площу на знак протесту проти окупації Радянським Союзом Чехословаччини, також піддали репресіям і шельмуванню. Якщо повернутися у 1968 рік, ми побачимо, що учасників тієї знаменитої демонстрації теж вважали відщепенцями. А якщо ми подивимося ще далі в історію, то згадаємо, з яким гнівом влада Російської імперії і велика частина суспільства засуджували Олександра Герцена, який підтримав учасників Польського повстання.

      Однак саме ці люди рятували і історичну честь Росії, і її майбутнє. Без Герцена, без учасників демонстрації на підтримку "Празької весни", без Сахарова, без Орлова важко було б говорити, що, крім голосу влади в Росії, є й інші голоси. І крім тих, хто готовий підтримати будь-яку агресивну акцію імператорів, генсеків і президентів, є і люди, які усвідомлюють відповідальність своєї країни за атаку на чужу свободу.

      Кров практично всіх сусідів

      Україна сьогодні в такій самій ситуації, в якій вже побували Польща, Фінляндія, Угорщина, Чехословаччина, Грузія – Росія зуміла полити чужою кров'ю землі практично всіх своїх сусідів, та й країн, з якими у неї немає безпосередніх кордонів.

      У цьому – як історична вина, так і трагедія цієї держави, яка затверджується як в минулому, так і в сучасному світі винятково за допомогою неприхованої агресії та експансії. Яка у час високих технологій і штучного інтелекту все ще мислить про переваги танкової атаки і пишається горезвісними "скрєпами", архаїчними і комічними одночасно.

      З кривавого глухого кута, в якому Росія хоче перебувати разом із сусідніми країнами, не було б ніякого реального виходу, якби суспільство цієї країни складалося б винятково з таких персонажів, як Сергій Марков або Володимир Соловйов. Але те, що серед росіян є такі люди, як Андрій Орлов – а зрозуміло, що він не один, що росіян, які ставляться до кремлівської агресивній політики з огидою і презирством, чимало, все ж створює надію.

      Надію якщо не на швидке одужання самої Росії, так принаймні на цивілізоване розлучення з нею.

      Автор: Віталій Портников
      Джерело: Радіо Свобода

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Публікації
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