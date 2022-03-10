Рятувальники з Дніпра та Полтави приїхали у Харків, щоб розбирати завали та шукати загиблих
Джерело:ДСНС у Харківській області
Росіяни продовжують свідомо знищувати цивільну інфраструктуру Харкова. Вночі 10 березня місто знову пережило кілька потужних авіанальотів.
Сьогодні 10 березня 25 рятувальників з Дніпра та Полтави приїхали у Харків, щоб допомогти усувати наслідки російських артобстрілів та бомбардувань авіацією.
До теми Площа Свободи буде такою, що туди приїдуть усі, – Зеленський про відбудову Харкова
Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків бомбардувань, розбирають завали, шукають тіла загиблих та постраждалих.
"Робота триває у місті Харкові та в Ізюмському районі області. До робіт залучені рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальні служби", – повідомили у ДСНС у Харківській області.
Також до робіт залучено 200 харківських рятувальників, саперів та курсантів Університету цивільного захисту.
Рятувальники розбирають завали та шукають загиблих / фото ДСНС у Харківській області
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
До теми – У Харкові вночі горів ТРЦ Nikolsky: деталі від журналістки: дивіться відео