У Чорноморську Одеської області другу добу шукають підлітка. Він зник у морі під час шторму.

Повідомлення про зникнення хлопця надійшло ввечері 28 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС України в Одеській області.

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Що відомо про зникнення підлітка?

За даними ДСНС, у морі біля центрального пляжу в Чорноморську тривають пошуки зниклого хлопця 2009 року народження. Через сильний вітер і високі хвилі водолази не змогли розпочати операцію відразу, до пошуків вони долучилися зранку 29 липня.

Станом на ранок 30 липня рятувальники обстежили вже 16 500 квадратних метрів морського дна, з яких 6 000 квадратних метрів – за допомогою дрона, а також 8 кілометрів узбережжя. Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, що у понеділок, 28 липня, на пляжах Одеської області оголосили штормове попередження. За попередньою інформацією, через сильний шторм і високі хвилі у Чорноморську потонуло 3 осіб.

Протягом дня рятувальники неодноразово діставали з води людей. Більшість із них вдалося відкачати.