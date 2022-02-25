Рятувальники ліквідували пожежу на "Вінницькому олійножировому комбінаті": є загибла і поранені
25 лютого 2022 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Рятувальники о 10:51 ліквідували пожежу на "Вінницькому олійножировому комбінаті". На жаль, одна людина загинула, п'ятеро – постраждали.
Пресслужба ДСНС повідомила, що вогонь спалахнув в екстраційному цеху. Рятувальники отримали повідомлення о 10:14.
Зауважте Зник зв'язок з пожежно-рятувальною частиною Станиці Луганської
Внаслідок пожежі одна людина загинула, п'ятеро – травмовані. Загрози населенню нема. Витоку небезпечної речовини в повітрі теж,
– мовиться у повідомленні.
До боротьби з вогнем залучили 56 людей та 9 одиниць спецтехніки. Наразі фахівці встановлюють обставини трагедії.