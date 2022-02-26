Рятувальники не перевіряють підвали та паркінги: це можуть бути диверсанти

У ДСНС наголосили, що їхні працівники не перевіряють місця укриття українців. Тому люди, які представляються рятувальниками, можуть бути диверсантами

У Харкові зафіксували випадки, коли до бомбосховищ заходили невідомі люди й представлялися працівниками ДСНС. Диверсанти кажуть, що їм, мовляв, потрібно перевірити ці споруди.

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У ДСНС офіційно заявили, що ніяких перевірок в укриттях не здійснюють. Надзвичайними закликали українців бути пильними й про всі подібні випадки негайно повідомляти правоохоронців.

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