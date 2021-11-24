Рятувальники не сподіваються знайти живим: під Очаковом третю добу шукають рибалку

Ще 22 листопада біля острова Березань у Чорному морі через шторм перевернувся човен, у результаті загинули 2 людей. Ще одного чоловіка оголосили у розшук, однак надії, що він живий, щоразу менше.

Окрім третього чоловіка, який того дня був у човні, шукають і сам водний транспорт. Наразі результатів пошуків немає.

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Під Очаковом шукають чоловіка з човна

Рятувальники вже третю добу поспіль продовжують шукати чоловіка. До операції залучили також водолазів.

Однак сподівань знайти рибалку живим вже майже немає. Надзвичайники припускають, що човен пішов на дно, поховавши під собою тіло чоловіка.

У Чорному морі перекинувся човен: що відомо

Днями поблизу острова Березань, що під Очаковом, через шторм перекинувся човен, в якому були 3 людей. Його виявив місцевий рибалка.

На місце прибули представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тіла двох загиблих рятувальники знайшли ще 22 листопада. Одного викинуло на берег, другого – на скелю.

Надзвичайники наголошують, що за сильних поривів вітру та у туманну погоду не варто виходити на воду. Людей закликають завжди звертати увагу на інформацію синоптиків про штормові попередження.