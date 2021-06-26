День Конституції: рятувальники перейшли на посилений режим роботи, авіація – у готовності
Джерело:МВС України
У період відзначення Дня Конституції України рятувальники працюватимуть в посиленому режимі. Вони моніторитимуть ситуацію, а також у готовніть привели авіацію.
У МВС України пояснили, що у посиленому режимі надзвичайники працюватимуть на всій території України. Посилений режим діятиме з 9 години 26 червня до 9 години 29 червня.
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У готовності перебуватиме авіація
Працівники ДСНС перейшли на посилений служби:
- посилено моніторитимуть техногенну та пожежну безпеки у межах зон відповідальності;
- увагу приділять об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких проводитимуть заходи із святкування Дня Конституції України.
Також, в готовності до застосування перебуває авіація ДСНС. Її використовуватимуть для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та події.
Також рятувальники співпрацюють з іншими відомствами та проводять роботу, щоб запобігти виникненню пожеж і надзвичайних ситуацій.
Зокрема вони працюють над дотриманням вимог законодавства у сфері безпеки з обслуговуючим персоналом на об'єктах, що задіяні до проведення заходів.Зверніть увагу! Також потрібно дотримуватись вимог та правил пожежної безпеки та безпечного відпочинку біля водойм.
Відзначення Дня Конституції України у 2021 році: коротко
- День Конституції відзначатимуть 28 червня. На цей день в Києві та на всій території України заплановані урочистості.
- Зокрема у Києві буде покладання квітів, фотовиставка, експозиція, "Кіновернісаж просто неба 2021".
- У Харкові – офіційні заходи, а також концерт у Харківському театру опери та балету.
- У Дніпрі буде покладання квітів та конкурс дитячого малюнка, виставки художника Михайла Кублика та ярмарок.
- У Одесі на честь свята на будівлях і житлових будинках розмістять прапор України.