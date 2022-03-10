Рятувальники показали велику вирву від авіаудару на Сумщині: дивом обійшлось без жертв
Джерело:ДСНС
Російські окупанти вночі проти 10 березня завдали авіаудар по Сумській області. Село Битиця зазнало вже другої атаки.
Окупанти завдали удару близько 1 години ночі. На місце події виїхали рятувальники.
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Вони виявили дві вирви глибиною близько 1,5 метра. Осередків загорянь не було. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, попередній схожий інцидент трапився 7 березня. Тоді внаслідок авіаудару утворилася вирва глибиною близько 6 метрів. Одна людина загинула, ще одна – зазнала травм. Також терористи знищили житловий будинок, офіс місцевого агропідприємства та автомобіль.
Дивіться відео з місця обстрілу:
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