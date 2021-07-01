Знову грози та шквали: рятувальники попереджають про нову небезпеку

Негода зовсім не планує відступати з України. 1 липня частину країни знову накриють дощі та грози. Рятувальники попереджають населення про I рівень небезпечності, жовтий.

Негода не загрожує лише мешканцям сходу та південного сходу. В усіх інших областях – грози, вдень подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

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У західній частині України прогнозують місцями сильні дощі. У Києві та Київській області – подекуди град та шквали.

Наслідки негоди 30 червня

Через погодні умови та спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП в Україні станом на 7 годину ранку 1 липня знеструмлені 302 населених пункти:

У Львівській області – 191 населений пункт,

Тернопільській – 79,

Чернівецькій – 23,

Київській – 6,

Кіровоградській – 2,

Дніпропетровській – 1.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Львівщина після грози

30 червня після обіду Львів накрила потужна гроза. Вона повалила дерева та перетворила вулиці міста у ріки. Після сильної зливи рятувальники виїжджали на 13 викликів у межах області:

відбуксирували 2 автомобілі,

розрізали та прибрали 4 дерева,

відкачали воду з 13 підвальних приміщень та 3 присадибних ділянок.

Роботи завершили о 5 годині ранку. До них залучили 48 осіб та 13 одиниць техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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