Знову грози та шквали: рятувальники попереджають про нову небезпеку
Джерело:ДСНС
Негода зовсім не планує відступати з України. 1 липня частину країни знову накриють дощі та грози. Рятувальники попереджають населення про I рівень небезпечності, жовтий.
Негода не загрожує лише мешканцям сходу та південного сходу. В усіх інших областях – грози, вдень подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
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У західній частині України прогнозують місцями сильні дощі. У Києві та Київській області – подекуди град та шквали.
Наслідки негоди 30 червня
Через погодні умови та спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП в Україні станом на 7 годину ранку 1 липня знеструмлені 302 населених пункти:
- У Львівській області – 191 населений пункт,
- Тернопільській – 79,
- Чернівецькій – 23,
- Київській – 6,
- Кіровоградській – 2,
- Дніпропетровській – 1.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Львівщина після грози
30 червня після обіду Львів накрила потужна гроза. Вона повалила дерева та перетворила вулиці міста у ріки. Після сильної зливи рятувальники виїжджали на 13 викликів у межах області:
- відбуксирували 2 автомобілі,
- розрізали та прибрали 4 дерева,
- відкачали воду з 13 підвальних приміщень та 3 присадибних ділянок.
Роботи завершили о 5 годині ранку. До них залучили 48 осіб та 13 одиниць техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.
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