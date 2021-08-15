Рятувальники продовжують шукати 6-річного хлопчика, що загубився на Говерлі: фото, відео

На Говерлі ввечері 14 серпня відстав від туристичної групи та заблукав 6-річний хлопчик. Рятувальники продовжили пошуки дитини поблизу селища Ворохта, що на Прикарпатті.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що працюють 7 груп, які обстежують місцевість за визначеними зонами та секторами.

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Станом на 06:00 15 серпня пошуки дитини тривають. Опадів у цій місцевості не має, температура повітря близько 12 градусів тепла,

– зазначили у ДСНС.

Всього до пошукових робіт залучено 156 осіб, 19 одиниць техніки, 3 собаки, квадрокоптер:

ДСНС – 57 осіб, 2 собаки, 10 одиниці техніки (з них 1 квадрокоптер);

Нацполіція – 7 осіб, 4 одиниці техніки та 1 собака;

НГУ – 30 осіб та 2 одиниці техніки;

ЗСУ – 11 осіб;

волонтери – 13 осіб та 2 одиниці техніки;

працівники Карпатського національного природного парку – 8 осіб та 1 одиниця техніки.

На Говерлі шукають 6-річного хлопчика: дивіться відео



На Говерлі шукають 6-річного хлопчика / Фото ДСНС