Рятувальники на Вінниччині знищили 2 російські авіабомби

Рятувальники ДСНС на Вінниччині вилучили та знищили 2 російські авіабомби ФАБ-100. Їх окупанти скинули за межі села Шабельня.

У ДСНС закликали людей ні в якому разі не торкатися підозрілих предметів.

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26 лютого о 19:50 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС України у Вінницькій області вилучено та знищено дві російські авіабомби ФАБ-100.

Всі рятувальники несуть службу в посиленому варіанті. Надзвичайники роблять все можливе, аби підступні дії загарбників не були реалізовані на нашій землі,

– наголосили у ДСНС.

Додамо, що 26 лютого у Вінниці через загрозу атаки російських окупантів оголосили тривогу. Люди були змушені негайно ховатися в укриття.

Голова облдержадміністрації Сергій Борзов розповів, що станом на вечір ситуація в області спокійна, і всі готуються до розгортання пунктів прийому переселенців, сприяють організації медичного забезпечення, готуються до, в разі потреби, термінової здачі крові.

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