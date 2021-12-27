Рятувальники влаштували рейд святковими локаціями у Херсоні

Торік на новорічні свято відразу у декількох містах України загорілись головні ялинки. Аби таке не повторилося, рейди святковими локаціями влаштували працівники ДСНС.

У Херсоні на відкриття головної ялинки прийшли тисячі людей. А от торік у прикордонній Чаплинці на площі за лічені хвилини святкове дерево згоріло.

До теми Найдорожче і найдешевше святкування 2021 року: скільки грошей витратили міста України

Схожа прикрість минулого року спіткала і столицю. Тож аби таке не повторилося, Державна служба надзвичайних ситуацій влаштувала рейди святковими локаціями. Зокрема перевіряють пожежну безпеку.



Відкриття ялинки у Херсоні / Скриншот з відео 24 каналу

У херсонській міськраді запевнили: ялинка сертифікована. Нею замінили стару, яка слугувала Херсону 10 років.

Святковий ярмарок у Херсоні

А чи все так з торговельними ятками навколо ялинки? Посеред площі – величезні мангали і пічки з димарями. Підприємці наголосили, що про безпеку подбали.



Рятувальники перевірили пожежну безпеку / Скриншот з відео 24 каналу

Натомість деяким продавцям рятувальники пояснили, що всі матеріали, які перегорають, випадають на дерев'яні піддони.

Тому у ДСНС зазначили, що дерев'яний піддон зверху від випадкового випадання іскор має захищати металевий лист.

Однак до огляду готові не всі. Більшість торговельних точок під час рейду виявилися зачиненими. Відтак оглянути їх фахівці не змогли.



У Херсоні провели рейд / Скриншот з відео 24 каналу

Частина продавців та підприємців ховались за кіосками. Вони пояснили, рейди нібито не дають працювати, а вони вклали кошти.

Натомість до новорічної локації працівники ДСНС пообіцяли навідатися ще раз. Адже безпека людей понад усе.