Рятувальники вже дістали 3 людей з-під завалів у Києві, – поліція
26 червня 2022 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:Поліція Києва
У Києві продовжують розбирати завали після ранкового ракетного обстрілу. З-під руїн багатоповерхівки у Шевченківському районі витягнули вже 3 людей, рятувальна операця триває.
Лікарям передали двох потерпілих жінок та семирічну дитину. На місці працюють не лише рятувальники, а й представники всіх профільних служб.
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