Рятувальники та жителі Охтирки розбирають зруйновану окупантами ТЕЦ: неймовірне відео

В Охтирці на Сумщині окупанти призупинили обстріл мирного населення. Рятувальники та місцеві жителі цим скористалися та почали розбирати зруйновану орками ТЕЦ.

На записі видно неймовірно злагоджену роботу. Люди стоять рядом і передають один одному уламки будівлі, яка до приходу "визволителів" забезпечувала їх теплом.

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Людей під завалами не було

На щастя, під завалами не виявили людей. До роботи ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучили 28 рятувальників. Скільки цивільних до них приєдналося – не повідомляли.

Ці кадри нагадують відбудову Києва після бомбардувань нацистами. Слід зауважити, що столиця України відновилася дуже швидко. Це й відбудеться зі всіма зруйнованими містами, коли наші захисники проженуть окупантів.

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Читайте текст допису ДСНС:

5 березня на Сумщині в м. Охтирка, у проміжках коли припинялися ворожі обстріли, рятувальники спільно з жителями міста та працівниками місцевого підприємства продовжували розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ.

За сьогоднішній день людей під завалами не було виявлено. Всього на місці події працювало 28 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки ДСНС