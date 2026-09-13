Росія атакувала цивільний пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" на Одещині

Унаслідок атаки російських безпілотників в одному з портів Одеської області пошкоджено морський пошуково-рятувальний буксир "Сапфір". За попередньою інформацією, під час ворожого обстрілу люди не постраждали.

Про це повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Що відомо про атаку?

Пошкоджене судно мало чітке маркування відповідно до вимог міжнародних морських конвенцій. Удар було завдано по цивільному судну призначення SAR (Search and Rescue), яке виконує винятково цивільні функції з порятунку людей.

У відомстві наголосили, що цей обстріл є черговим грубим порушенням Росією норм міжнародного гуманітарного та морського права. Цивільні судна, портова інфраструктура та рятувальні служби не можуть вважатися військовими цілями.

Українська сторона наголошує, що подібні атаки є не випадковістю чи "супутньою шкодою", а системними ударами. Вони створюють пряму загрозу життю моряків, рятувальників і портовиків, а також безпеці міжнародного судноплавства.

Наразі Україна фіксує всі обставини та докази цього злочину. Про факт атаки поінформують Міжнародну морську організацію IMO та міжнародних партнерів, аби вимагати належної реакції та чіткого засудження дій агресора.

Що відомо про інші атаки росіян на цивільні судна?

10 вересня в Одеській області російські війська атакували цивільне судно під іноземним прапором, унаслідок чого загинули двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану. Ще двоє азербайджанців постраждали та були госпіталізовані, а шістьом членам екіпажу медичну допомогу надали на місці. Унаслідок удару було пошкоджено буксир Tedy.

Росія ввечері 7 серпня атакувала Миколаїв ударними безпілотниками типу "Шахед", під ударом опинилася портова інфраструктура міста. Унаслідок атаки було пошкоджено цивільне судно. На щастя, люди не постраждали.

Увечері 28 липня російські військові атакували в акваторії Чорного моря судно під прапором Ліберії. Корабель уже двічі зазнавав пошкоджень через російські удари. Під час нової атаки на ньому не було ні екіпажу, ні вантажу.